Excuses van horlogemaker Swatch voor 'spleetoog'-advertentie

SHANGHAI (ANP/AFP/RTR) - De Zwitserse horlogemaker Swatch heeft zijn excuses aangeboden voor een advertentie waarin een Aziatisch model een 'spleetoog'-pose aannam. Daarbij trok het mannelijke model zijn ooghoeken omhoog en naar achteren.

"We bieden onze oprechte excuses aan voor eventuele onrust of misverstanden die dit mogelijk heeft veroorzaakt", meldde Swatch op Instagram en het Chinese socialmediaplatform Weibo. De advertentie, die inmiddels is verwijderd, leidde in China tot ophef. Zo werd Swatch beschuldigd van racisme en werd online opgeroepen tot een boycot.

Swatch maakt ook horloges van de merken Omega, Longines en Tissot. Ruim een kwart van de wereldwijde groepsomzet kwam vorig jaar uit de regio China, Hongkong en Macau. Het bedrijf kampte vorig jaar nog met een flinke terugval in de vraag naar zijn horloges vanuit China.