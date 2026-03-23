Singapore noemt Hormuz-sluiting een crisis voor Aziatische landen

SINGAPORE (ANP/RTR) - Het stokken van de brandstoftransporten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten kan Aziatische economieën in het nauw brengen. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken van Singapore, Vivian Balakrishnan. "De huidige sluiting van de Straat van Hormuz is, goed beschouwd, een Aziatische crisis", aldus de bewindsman.

De teruggelopen export van fossiele brandstoffen via de Straat van Hormuz raakt met name Aziatische landen, en vier in het bijzonder. China, India, Japan en Zuid-Korea zijn gezamenlijk goed voor driekwart van het olietransport en 59 procent van het LNG-transport, rapporteerde de onafhankelijke onderzoeksgroep Zero Carbon Analytics in februari. Met name Japan en Zuid-Korea zijn vatbaar voor marktschokken; respectievelijk 87 en 81 procent van hun energieconsumptie is afkomstig uit geïmporteerde fossiele brandstoffen.

De situatie zou inmiddels zo nijpend zijn dat Vietnam, Bangladesh en de Filipijnen al binnen een maand zonder olie zouden kunnen komen te zitten, zegt een Aziatische diplomaat op basis van anonimiteit tegen Politico.

De VS zeiden maandag in overleg te zijn met Iran. In afwachting daarvan kondigde president Donald Trump op Truth Social aan dat de VS de energievoorzieningen in Iran tijdelijk zullen ontzien, voor een periode van vijf dagen. Volgens Trump is er het afgelopen weekend "zeer goed en productief" gesproken met Teheran. In reactie op de Amerikaanse aankondiging daalden de olieprijzen vrijwel direct, nadat deze eerder op de dag juist verder waren gestegen.