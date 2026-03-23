ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Winsten op beurzen na opmerkingen Trump en daling olieprijs

Economie
door anp
maandag, 23 maart 2026 om 12:59
anp230326104 1
AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn maandag halverwege de dag plots omhooggegaan, terwijl de olieprijzen opeens een sterke daling lieten zien. Beleggers reageerden direct op opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij meldde op Truth Social dat de Verenigde Staten de aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten de komende vijf dagen zullen pauzeren in afwachting van de lopende gesprekken met Iran.
Daarmee werden de koersverliezen van eerder op de dag weggepoetst. De Amsterdamse AEX-index noteerde omstreeks 12.45 uur een plus van 0,8 procent op 969,61 punten. Bij opening daalde de hoofdgraadmeter nog 1,2 procent, waarmee een vervolg werd gegeven aan het koersverlies op vrijdag.
Staalconcern ArcelorMittal stond bij de koplopers in de AEX met een plus van 3,6 procent. De chipfondsen Besi, ASMI en ASML wonnen tot bijna 4 procent. Shell daalde juist 3 procent.
De DAX in Frankfurt steeg 1,7 procent en de CAC 40 in Parijs klom 1,1 procent. De FTSE 100 in Londen ging licht omhoog.
loading

ANP-62360196

