Sint-Maarten opnieuw naar de stembus na onrustige maanden

PHILIPSBURG (ANP) - De inwoners van Sint-Maarten mogen maandag, voor de tweede keer dit jaar, naar de stembus voor een nieuw parlement. De regering van de op Curaçao geboren premier Luc Mercelina verloor tweeënhalve week na de installatie op 3 mei de meerderheid in het parlement, waardoor nieuwe verkiezingen nodig zijn.

Statenlid Kevin Maingrette, die op 20 mei zijn steun aan de coalitie introk en zich onafhankelijk verklaarde, had een week later alweer spijt van zijn actie. Maar toen was het traject voor de ontmanteling van het parlement al ingezet. In de maanden daarna kende het eiland opnieuw veel onrust.

Zo waren er veel incidenten met vuurwapens. In 2024 kwamen tot nu toe vijf mensen door een wapen om het leven, onder wie de vrouw van zakenman Olivier Arrindell die tevens politiek leider van OMC is. Een wapencontrole begin deze maand in de wijk Dutch Quarter liep volledig uit de hand, met meer dan tien arrestaties tot gevolg. De politie heeft sinds dat incident meer bevoegdheden gekregen om te fouilleren, ook op verkiezingsdag.

Veiligheidsmaatregelen

De autoriteiten zeggen voor verkiezingsdag op alles voorbereid te zijn. Het crisisteam is geactiveerd en er zijn verschillende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zal er op het eiland, verdeeld over verschillende sectoren, worden gepatrouilleerd door agenten uit Sint-Maarten, Curaçao, Aruba en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba).

Een andere groot incident vond plaats op 1 augustus toen parlementariër Akeem Arrindell werd gearresteerd op verdenking van het kopen van stemmen tijdens de verkiezingen van 11 januari. Hij staat voor de komende verkiezingen weer op de lijst van oppositiepartij UP. Hoewel hij niet de eerste politicus op het eiland is die van het kopen van stemmen wordt verdacht, lijkt het grote gevolgen voor de partij te hebben.

Melissa Gumbs

Uit een onafhankelijke enquête, waarvan de resultaten vorige week werden gepresenteerd, blijkt van alle mensen die in januari een stem op die partij uitbrachten nog maar 33 procent van plan te zijn dat weer te doen. Van de stemmers van URSM, de partij van Mercelina, verwacht 53 procent van de stemmers van begin dit jaar weer op die partij te stemmen.

Coalitiepartij PFP lijkt volgens het verkiezingsonderzoek de meest trouwe stemmers te hebben: 83 procent van die mensen die begin dit jaar stemden op de partij van Melissa Gumbs, dochter van voormalig premier Marcel Gumbs, heeft aangegeven dit nu weer te doen.