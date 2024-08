Russische rechtbank verwerpt beroep Amerikaanse militair Black

VLADIVOSTOK (ANP/RTR) - Een Russische rechtbank heeft het hoger beroep verworpen van de Amerikaanse militair Gordon Black. Die kreeg dit jaar bijna vier jaar gevangenisstraf opgelegd na een ruzie met zijn vriendin. Zijn advocaat betoogde volgens Russische media tevergeefs dat ontlastend bewijs was genegeerd.

De 34-jarige Black had zijn vriendin ontmoet in Zuid-Korea en ging haar later opzoeken in Rusland. De autoriteiten zeggen dat hij de vrouw bedreigde en omgerekend zo'n 100 euro van haar heeft gestolen. Black ontkent dat hij zijn partner met de dood heeft bedreigd, maar geeft wel toe dat hij geld heeft meegenomen.

Amerikaanse media hebben bericht dat de militair niet tegen zijn leidinggevenden had gezegd dat hij naar Rusland ging. De relatie tussen Washington en Moskou is zeer gespannen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Amerikanen om niet naar Rusland te gaan.

Black is niet de enige Amerikaan die in Rusland een jarenlange celstraf uitzit. Een Russische rechtbank veroordeelde vorige week de Russisch-Amerikaanse Ksenia Karelina tot 12 jaar cel voor hoogverraad. Zij zou zo'n 50 dollar hebben overgemaakt naar een non-profitorganisatie die Oekraïne steunt.