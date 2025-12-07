Sint-Maarten vraagt Nederland financiële steun voor politiebureau

PHILIPSBURG (ANP) - Sint-Maarten heeft Nederland formeel om financiële steun gevraagd om problemen bij de politiefaciliteiten op het eiland aan te pakken, zo is zondag bekendgemaakt. Volgens minister-president Luc Mercelina is daarvoor 6,5 miljoen dollar (ongeveer 5,6 miljoen euro) nodig.

Het belangrijkste politiebureau in hoofdstad Philipsburg kampt al zeer lang met lekkages en schimmel. Eerder werden zorgen geuit over de staat van de politiecellen door het Europese Comité ter Preventie van Foltering en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het verzoek om steun is gericht aan demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eddie van Marum. Tekortkomingen dateren volgens Sint-Maarten al van vóór zowel orkaan Irma in 2017 als het opheffen van de Nederlandse Antillen in 2010.

Mercelina stelt dat het lastig is om personeel aan te trekken en te behouden vanwege de slechte staat van het politiegebouw. Hij ziet graag zowel de cellen als het gebouw opgeknapt worden. Maar hij wil ook onderzoeken of het bouwen van een nieuw politiebureau wellicht een betere oplossing is.