Sites van malafide webshops steeds moeilijker te herkennen

Samenleving
door Peter Janssen
zaterdag, 09 augustus 2025 om 10:47
bijgewerkt om zaterdag, 09 augustus 2025 om 10:49
ANP-404097292
Door de komst van kunstmatige intelligentie worden de websites van tussenpersonen die hun spullen uit China laten komen, steeds professioneler. Dat schrijft Trouw.
Vlak voordat je op vakantie gaat, ontdek je dat je oude bikini wel erg plakkerig is geworden. Je besluit nog even snel een nieuwe te bestellen via een webwinkel die in Nederland lijkt te zitten: op de site staat een adres en een foto van de winkel in Amsterdam. Perfect, bestellen maar.
Dropshipping
Na de orderbevestiging volgt de link naar 'volg mijn bestelling'. Je pakketje blijkt de volgende dag te zijn verstuurd vanuit China en is net aangekomen op de luchthaven. Maar dat was niet de bedoeling, het moest snel en je wilde iets bij een Europese winkel kopen. Hoe kan dat?
Het komt regelmatig voor dat consumenten denken een product bij een Nederlandse winkel te bestellen, maar dat dan toch vanuit Azië wordt geleverd. Dit heet dropshipping, en het is een steeds groter probleem, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. Bij dropshipping lijkt het alsof je bij een lokale leverancier koopt, maar bestel je eigenlijk bij een tussenpersoon met een gelikte website.
Bron: Trouw

