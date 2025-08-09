ECONOMIE
EU wil snelle implementatie vredesdeal Armenië-Azerbeidzjan

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 10:38
anp090825068 1
BRUSSEL (ANP/AFP) - EU-leiders Ursula von der Leyen en António Costa hebben de door de Verenigde Staten bemiddelde vredesverklaring tussen Armenië en Azerbeidzjan geprezen. De voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad roepen op tot een snelle implementatie van de overeenkomst.
De overeenkomst die vrijdag werd ondertekend in het Witte Huis is "een belangrijke ontwikkeling en maakt de weg vrij voor blijvende, duurzame vrede voor beide landen en de hele regio", aldus Von der Leyen en Costa in een gezamenlijke verklaring.
Azerbeidzjan en Armenië beogen met de verklaring een einde te maken aan een 35 jaar durend conflict dat met name ging om Karabach, een vooral door Armeniërs bewoonde enclave in Azerbeidzjan. Azerbeidzjan bezette het gebied in 2023, waarna meer dan 100.000 Armeniërs vluchtten.
