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Sites van overheid weer bereikbaar

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Meerdere sites van de Rijksoverheid zijn woensdag rond het middaguur weer bereikbaar geworden. Ze waren korte tijd uit de lucht. Waardoor dat gebeurde, is nog niet bekend.
De uitval trof niet alleen rijksoverheid.nl, maar bijvoorbeeld ook de sites van het Openbaar Ministerie (om.nl) en het Koninklijk Huis (koninklijkhuis.nl). Ook diensten als de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (rdi.nl), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (cultureelerfgoed.nl), het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl), het Kabinet van de Koning (kabinetvandekoning.nl), de Kanselarij der Nederlandse Orden (lintjes.nl) en de Onderwijsraad (onderwijsraad.nl) waren kort uit de lucht.
Andere sites rond de overheid bleven wel werken, zoals die van de Belastingdienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
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