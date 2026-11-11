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Spaargeld in België of Nederland: daar krijg je een premie voor trouw, hier box 3 (en dat scheelt flink aan rendement)

Economie
door Pieter Immerzeel
Een spaarvarken staat op tafel tussen stapeltjes euromunten.
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Laat een Belg zijn geld een jaar op de spaarrekening staan, dan krijgt hij er een premie bovenop. En dan is de eerste €1.020 rente per persoon bij onze zuiderburen ook nog belastingvrij, meldt de Belgische overheidssite Wikifin. In Nederland bestaat zo’n premie niet en kijkt de Belastingdienst naar je hele spaarsaldo.

Zo werkt sparen bij de buren

Belgische banken bieden een gereglementeerde spaarrekening. Die rente bestaat uit twee delen:
  • De basisrente. Die krijg je over elke dag dat het geld er staat.
  • De getrouwheidspremie. Die krijg je pas als een bedrag twaalf maanden onafgebroken op de rekening blijft.
De wet legt een minimum en een maximum vast voor beide delen. Haal je het geld eerder weg, dan verlies je de premie over dat bedrag.
BelgiëNederland
Rente bij een grootbankKBC 0,40% basis + 0,20% premieRabobank tot 1,60% (tot €10.000)
Hoogste bij een grootbankKBC Start2Save 3,15% (max. €500 per maand inleggen)geen premie bij trouw
Belastingeerste €1.020 rente per persoon vrij, daarboven 15%box 3 over spaarsaldo boven het heffingsvrije vermogen

Waar je als Nederlander op let

Het grote verschil zit in de belasting. Een Belg betaalt over de rente en pas boven de €1.020 per persoon. Samenwonenden of gehuwden met één rekening krijgen samen €2.040 vrij. Daarboven houdt de bank 15 procent roerende voorheffing in, de Belgische bronbelasting op rente.
In Nederland gaat het niet om de rente die je echt krijgt. De Belastingdienst rekent in box 3 met een vast rendement op je spaargeld, zodra je meer hebt dan het heffingsvrije vermogen. Lage rente bij je bank betekent dus niet automatisch weinig belasting. Hoe dat bij de grote banken uitpakt, lees je in het stuk over de spaarrente bij ING, Rabobank en ABN AMRO.
Een Belgische rekening openen om de premie te pakken heeft voor jou weinig zin. Als inwoner van Nederland geef je het saldo gewoon op in box 3. De Belgische vrijstelling is bedoeld voor wie in België belasting betaalt.

Rente omhoog in december?

De Europese Centrale Bank hield de rente op 29 oktober op 2,50 procent. Volgens beleggers is de kans groot dat die in december naar 2,75 procent gaat, meldt spaarplatform Raisin. Rabobank verhoogde vorige maand als enige grootbank de variabele spaarrente, met 0,10 procentpunt.
Voor meer rente kijken Nederlandse spaarders vaak over de grens, zoals bij de Zweedse bank die 2,45 procent geeft. Je spaargeld valt daar onder het Europese depositogarantiestelsel van dat land: tot €100.000 per persoon per bank.
Meer weten?
Bronnen: Wikifin, KBC, Raisin

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