Situatie Koersk 'stabiel en onder controle', zegt Rusland

KOERSK (ANP/RTR/AFP) - De autoriteiten in de Russische regio Koersk zeggen dat de situatie daar "stabiel en onder controle" is na een inval door het Oekraïense leger. Een ondergouverneur claimt volgens Russische media dat de Oekraïners worden teruggedrongen in het district Soedzja, waar zich een doorvoerpunt voor gas bevindt.

Oekraïne viel deze week de Russische grensregio binnen, volgens Rusland met een duizendtal militairen en tanks. De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) meldt donderdag dat de Oekraïners zeker 10 kilometer zijn opgerukt op Russisch grondgebied. Ze braken daarbij door twee verdedigingslinies, denken de experts.

Oekraïne heeft zelf niet gereageerd op de operatie, maar Russische militaire bloggers maken melding van een flinke opmars. Volgens sommige berichten zouden Oekraïense militairen de circa 5000 inwoners tellende plaats Soedzja al zijn binnengedrongen. Die ligt op zo'n 8 kilometer van de grens. Er zijn ook onbevestigde berichten dat de Oekraïense troepen zich ingraven en zich daarmee opmaken om posities over een langere periode te verdedigen.