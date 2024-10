Situatie na vondst mogelijk explosief in Krommenie weer veilig

KROMMENIE (ANP) - Het onderzoek naar een mogelijk explosief in een wooncomplex in het Noord-Hollandse Krommenie is afgerond. Het wooncomplex aan de Heiligeweg is vrijgegeven, zodat de bewoners in principe weer kunnen terugkeren. Omdat het niet duidelijk was hoelang het onderzoek zou duren, hadden ze al een hotel aangeboden gekregen. Volgens een woordvoerder van de politie ging het om ongeveer tien personen die hun woning moesten verlaten.

Het mogelijke explosief werd maandagmiddag gevonden na een brand in een van de woningen. Een 39-jarige man is aangehouden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om onderzoek te doen. Wat er precies is gevonden, wil de politiewoordvoerder niet bekendmaken. De EOD heeft materiaal in beslag genomen en zal dat op een veilige manier vernietigen.