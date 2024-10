UNRWA-baas: verbod zal lijden van Palestijnen verergeren

Het verbod op de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) zal "het lijden van de Palestijnse bevolking alleen maar verergeren", schrijft voorman Philippe Lazzarini op X. "Dit is niets anders dan een collectieve straf."

Het Israëlische parlement stemde maandag in met een verbod op UNRWA, omdat die zou zijn geïnfiltreerd door leden van Hamas. Het verbod betekent dat de hulporganisatie niet meer kan opereren op Israëlisch grondgebied of door Israël bezet gebied, waaronder de Westelijke Jordaanoever. Maar hulp kan dus ook niet via Israël worden geleverd aan de Gazastrook, omdat Israël de grensovergangen controleert.

UNRWA speelde het afgelopen jaar een grote rol bij de hulpverlening in de Gazastrook, waar bijna de hele bevolking op de vlucht moest voor de oorlog. Lazzarini waarschuwt voor grote gevolgen van een verbod. "Hierdoor ⁠zullen meer dan 650.000 meisjes en jongens niet naar school kunnen, waardoor een hele generatie kinderen in gevaar komt."