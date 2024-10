Tientallen doden door Israëlische aanval op Oost-Libanon

BAALBEK (ANP/RTR/AFP) - Door een Israëlische luchtaanval op een stad in het oosten van Libanon zijn volgens het ministerie van Gezondheid zeker 23 doden gevallen. Bronnen spreken tegen persbureau Reuters zelfs van zestig doden.

De autoriteiten zeggen dat vijf plekken rond Baalbek zijn getroffen, dat in de oostelijke Bekavallei ligt. Volgens de gouverneur van de regio was het de "meest gewelddadige" aanval op het gebied. De militante beweging Hezbollah is actief in die regio.

Het gezondheidsministerie maakte eerder bekend dat op zondag 38 mensen waren gedood door Israëlische aanvallen. 124 mensen raakten gewond.