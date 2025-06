Sjeik VAE: geen boetes voor Iraniërs met verlopen visa

DUBAI (ANP) - Iraniërs die momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) verblijven, en van wie het verblijfsvisum is verlopen, krijgen voorlopig geen boetes opgelegd. Daartoe besloot de leider van het land, sjeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan, meldt staatspersbureau WAM dinsdag. De uitzondering geldt voor zowel ingezetenen als voor bezoekers uit het overzeese buurland, dat al enkele dagen in gewelddadig conflict is met Israël.

Door de sluiting van het luchtruim en opgeschorte lijnvluchten, door luchtaanvallen over en weer, kunnen Iraniërs de VAE niet verlaten. Gestrande reizigers wordt verzocht zich te melden, zodat ook verdere ondersteuning geboden kan worden, staat in een verklaring.

Tijdens een telefoongesprek met de Iraanse president Masoud Pezeshkian, betuigde de 64-jarige sjeik dinsdag "de solidariteit van de VAE met Iran en zijn bevolking in deze moeilijke tijden". Het land zou "intensief overleg blijven voeren" met alle betrokken partijen om de situatie te de-escaleren.