Politie zoekt twee mannen voor schieten op taxi op A13

ROTTERDAM (ANP) - De politie is op zoek naar twee mannen die ervan worden verdacht vorige week op een taxi te hebben geschoten op de A13. Dat gebeurde in de nacht van 9 op 10 juni op de snelweg van Rotterdam naar Den Haag, die daarna deels werd afgesloten voor onderzoek. Van de twee verdachten zijn dinsdagavond bewegende beelden getoond in het programma Opsporing Verzocht.

Volgens de politie lijkt aan het schieten een ruzie te zijn voorafgegaan tussen de taxi en de inzittenden van een auto met een Belgisch kenteken. Die auto is een kwartier na het incident op de A13 gecrasht teruggevonden aan de Binckhorstlaan in Den Haag. Een bewakingscamera van een nabijgelegen tankstation heeft kort daarop de twee verdachten vastgelegd. De politie denkt dat het tweetal in de achtergelaten auto heeft gezeten.

De inzittende van de taxi raakte gewond. Onduidelijk is of het om de chauffeur gaat of dat er nog iemand anders in de taxi zat.