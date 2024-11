Sjeiks in Dubai hielden Ridouan Taghi hand boven het hoofd

De arrestatie van Ridouan Taghi heeft onnodig lang geduurd omdat Dubai niet meewerkte aan zijn arrestatie en uitlevering. Dat zeggen politie- en justitiebronnen tegen RTL Nieuws. Het leidde bij de politie tot grote frustratie en vermoedens dat Taghi bescherming genoot in de Golfstaat.

RTL Nieuws onthult samen met onderzoeksgroepen IrpiMedia en het Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dat Raffaele Imperiale, een Italiaanse drugshandelaar met wie Taghi bevriend was en zaken deed in Dubai, zakelijke connecties had met het koningshuis in Dubai. Nederlandse politiebronnen zien hierin een bevestiging van wat zij tijdens de jacht op Taghi in Dubai al vermoedden: dat hoge kringen in Dubai lange tijd Imperiale, en daarmee ook Taghi, de hand boven het hoofd hielden.

De jacht op Ridouan Taghi begint na een serie onderwereldmoorden in 2015 en 2016. In 2017 is de Nederlandse politie er zo van overtuigd dat Taghi in Dubai zit, dat ze de Dubai Police benadert, blijkt uit een proces-verbaal in handen van RTL Nieuws. Het justitiële document geeft een overzicht van de steeds concreter wordende tips die de Nederlandse politie aan Dubai verstrekt om Taghi daar te kunnen opsporen.

Bij de recherche raakte men ervan overtuigd dat Dubai al lang wist van Taghi's verblijfplaats, maar hem domweg niet wílde uitleveren. "We kregen concrete signalen dat hij daar bescherming genoot van mensen uit hoge kringen", zegt een hoge bron binnen de recherche. "En dat hij die bescherming waarschijnlijk had verkregen via Raffaele Imperiale, met wie hij close was geworden." Taghi werd pas in 2019 aangehouden en uitgeleverd aan Nederland.