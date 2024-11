Voormalig Taghi-advocaat Inez Weski in januari voor rechter

ROTTERDAM (ANP) - Inez Weski, de voormalige advocaat van Ridouan Taghi, moet op 14 januari volgend jaar voor het eerst op een openbare zitting voor de rechter verschijnen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving door NRC. Weski wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich volgens het OM richt op internationale drugshandel en witwassen.

Weski werd in april 2023 gearresteerd. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Na haar arrestatie legde ze noodgedwongen de verdediging van Taghi neer.