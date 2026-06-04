ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Raad van toezicht Milieudefensie weg om verleden oud-directeur

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 18:41
anp040626185 1
AMSTERDAM (ANP) - De volledige raad van toezicht van Milieudefensie is opgestapt. De toezichthouders van de milieuorganisatie wisten al sinds 2015 dat oud-directeur Donald Pols vroeger actief was bij een extreemrechtse Zuid-Afrikaanse studentenbeweging, maar deden daar niets mee. Dat leidde tot "veel onrust" en "een gebrek aan vertrouwen", laten de leden van de raad donderdag weten.
Pols ging maandag aan de slag bij staalfabrikant Tata Steel, maar dat bedrijf stuurde hem dinsdag weg toen zijn verleden aan het licht kwam.
loading

POPULAIR NIEUWS

179323901_m

Nederlandse huizenmarkt zakt weg: deze regio’s gaan nu als eerste onderuit

211310390_m

Dit voedsel kan helpen om nanoplastics uit je lichaam te krijgen

ANP-557465379

Eurocommissaris Hoekstra slaat alarm over China: ‘We hadden veel eerder moeten ingrijpen’

165502738_m

Hittegolf eind mei brak alle records — en de echte zomer moet nog beginnen

generated-image (9)

De stiekeme inflatie in de supermarkt

shutterstock_2632513065

Pelicot in Nederland: netwerk opgerold voor drogeren, misbruiken en filmen vrouwen

Loading