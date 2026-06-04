Raad van toezicht Milieudefensie weg om verleden oud-directeur

AMSTERDAM (ANP) - De volledige raad van toezicht van Milieudefensie is opgestapt. De toezichthouders van de milieuorganisatie wisten al sinds 2015 dat oud-directeur Donald Pols vroeger actief was bij een extreemrechtse Zuid-Afrikaanse studentenbeweging, maar deden daar niets mee. Dat leidde tot "veel onrust" en "een gebrek aan vertrouwen", laten de leden van de raad donderdag weten.

Pols ging maandag aan de slag bij staalfabrikant Tata Steel, maar dat bedrijf stuurde hem dinsdag weg toen zijn verleden aan het licht kwam.