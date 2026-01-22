Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

Waar in de ene B&B de romantische kampvuurtjes moeiteloos worden aangevuld met diepgaande gesprekken, blijft het in de andere angstvallig stil. Het contrast tussen Elsje en Klaas kan haast niet groter.

Elsje, doorgaans niet makkelijk te ontdooien, smelt met alle liefde voor Gilbert. Het lijkt wel alsof ze iedere dag bij een knapperend vuurtje zitten. Hun handschoenen dan weer om een mok koffie, dan weer om een glas wijn. Soms denk je: waarom ga je niet lekker warm binnen zitten, maar ach, het zal wel bij de noordelijke romantiek horen. En wij genieten mee: het gebeurt niet iedere aflevering dat de vonken er letterlijk en figuurlijk van afspatten.

Het blijft vooral heel stil

Het is bovendien een heerlijk antigif tegen de hopeloze stiltes bij Klaas en Natasja. Dieptepunt is toch wel het kopje koffie in de skihut. "Dat hebben we verdiend", aldus Klaas. "Ja toch", vindt Natasja. "Kun je hier wel aan wennen?" vraagt Klaas. "Zeker", zegt Natasja, waarna ze héél lang zwijgend voor zich uit kijkt. Je eigen gedachten zijn echt een stuk boeiender dan deze twee. Klaas legt het bij Natasja, maar zelf doet hij ook geen enkele moeite om een fatsoenlijk gesprek te voeren. De meest houterige boer bij Boer Zoekt Vrouw is er niets bij.

Een bundel zonnestralen en een brombeer

Dan kun je beter bij Claudia langsgaan. De uitbundige krullenbol is dolenthousiast over haar nieuwe aanwinst, Raoul. "Een bundel zonnestralen", vindt ze. Hij praat nogal veel, vindt Ben. De goedlachse Raoul lijkt wel de mannelijke versie van Claudia. Het is een blijmaker, iemand die het graag van de zonnige kant bekijkt, maar zijn drukte moet je liggen. Vooralsnog is Claudia wel erg blij met zijn komst, terwijl Ben mokkend in zijn schulp kruipt. Moet-ie morgen naar huis of overmorgen?