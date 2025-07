Slachtoffer kan zich verkrachting op Koningsdag niet herinneren

AMSTERDAM (ANP) - De vrouw die aangifte heeft gedaan van een verkrachting op Koningsdag in het centrum van Amsterdam kan zich daar tot de dag van vandaag niets van herinneren. Dit zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Amsterdam. De 27-jarige verdachte Sirio S., is niet bij de inleidende zitting aanwezig.

"Wat op Koningsdag is gebeurd, kan niet anders worden gezien als een nachtmerrie", zei de aanklager. Hij vertelde dat het slachtoffer met de ambulance vanaf de Keizersgracht is afgevoerd. Toen ze later een foto van de Italiaanse verdachte kreeg te zien, verklaarde ze hem nog nooit te hebben gezien.

In haar aangifte heeft de vrouw gezegd "dit nooit te hebben gewild". Op sociale media gingen beelden rond van de man die op de vrouw lag tussen geparkeerde auto's. Later verschenen ook filmpjes van enkele vrouwen die ingrijpen. Te zien is hoe ze schoppen naar de man en aan omstanders vragen de politie te bellen. Toen de politie arriveerde was de vrouw nauwelijks aanspreekbaar.