De New York Times
heeft zes vlekkenverwijderaars
uitgeroepen tot de beste van 2026 – en vooral één conclusie springt eruit: er bestaat niet één wondermiddel voor elke vlek. Ink, vet, wijn of babyvoeding vragen elk om hun eigen wapens.
Dit zijn de winnaars
Voor alledaagse én lastige vlekken komt Amodex Ink Stain Remover
als meest veelzijdige middel uit de test: het verwijdert zelfs permanente stift en make-up, is relatief zacht voor stoffen en werkt ook op harde oppervlakken. Wie vooral snel een ongelukje uit kleding of bank wil halen, komt uit bij Stingray Instant Spot Remover, een heldere spray die volgens kleedsters van Broadway en Cirque du Soleil wordt gebruikt om bloed-, koffie- en vetvlekken uit kostuums te halen.
Voor onderweg is er Tide To Go Oxi, een pen die verse koffie-, lipstick- en grasvlekken in minuten laat verdwijnen en makkelijk in tas of jaszak past. Wie thuis te maken krijgt met ingedroogde of diep gekleurde vlekken – denk wijn, thee of bessen – is beter af met een zuurstofbleek in poedervorm, zoals Tide Ultra Oxi Powder, dat in de test beter scoorde dan bekende namen als OxiClean. Vintage tafellakens en oude lakens knappen juist spectaculair op van een lange, milde weekbeurt in Restoration, een simpel poeder met alleen zuurstofbleek en soda. Voor hardnekkige vet- en olievlekken (pizza, olie, boter) blijkt de vloeibare wasmiddelvariant Tide Ultra Oxi Boost de beste reddingsboei, zeker als je ermee voorbehandelt of wekenlaat.[
Kun je ze alle zes in Nederland kopen?
- Amodex Ink Stain RemoverIn Nederland vrij goed online verkrijgbaar via onder meer Bol.com en gespecialiseerde pennen- en kantoorwebshops, in kleine reisverpakkingen en grotere tubes.
- Stingray Instant Spot Remover Wordt vooral via Amerikaanse (kleding- en theater)leveranciers verkocht; Nederlandse fysieke winkels voeren het niet, maar levering naar Nederland via internationale webshops is meestal mogelijk, zij het met hogere verzendkosten.
- Tide To Go Oxi Het merk Tide wordt officieel niet op de Nederlandse consumentenmarkt gedistribueerd, maar losse pennen en bundels zijn via internationale platforms (zoals Ubuy of Amazon) naar Nederland te bestellen.
- Tide Ultra Oxi Powder Dit is een waspoeder voor de Noord-Amerikaanse markt; niet in Nederlandse supermarkten te koop, maar wel te importeren via internationale webshops die Tide-producten naar Nederland versturen.
- Restoration (oxygen bleach voor vintage textiel)Een nicheproduct dat vooral via Amerikaanse online winkels wordt verkocht; in Nederland zijn vergelijkbare zuurstofbleekpoeders (bijvoorbeeld op natriumpercarbonaatbasis) wel makkelijk verkrijgbaar, maar precies dit merk meestal alleen via import.
- Tide Ultra Oxi Boost (vloeibaar) Net als de andere Tide-producten niet regulier in Nederland verkrijgbaar, maar wel bestelbaar via internationale platforms die Tide naar de EU verschepen.