Dit zijn volgens de New York Times de beste vlekkenverwijderaars van 2026

De New York Times heeft zes vlekken­verwijderaars uitgeroepen tot de beste van 2026 – en vooral één conclusie springt eruit: er bestaat niet één wondermiddel voor elke vlek. Ink, vet, wijn of babyvoeding vragen elk om hun eigen wapens.

Dit zijn de winnaars

Voor alledaagse én lastige vlekken komt Amodex Ink Stain Remover als meest veelzijdige middel uit de test: het verwijdert zelfs permanente stift en make-up, is relatief zacht voor stoffen en werkt ook op harde oppervlakken. Wie vooral snel een ongelukje uit kleding of bank wil halen, komt uit bij Stingray Instant Spot Remover, een heldere spray die volgens kleedsters van Broadway en Cirque du Soleil wordt gebruikt om bloed-, koffie- en vetvlekken uit kostuums te halen.

Voor onderweg is er Tide To Go Oxi, een pen die verse koffie-, lipstick- en grasvlekken in minuten laat verdwijnen en makkelijk in tas of jaszak past. Wie thuis te maken krijgt met ingedroogde of diep gekleurde vlekken – denk wijn, thee of bessen – is beter af met een zuurstofbleek in poedervorm, zoals Tide Ultra Oxi Powder, dat in de test beter scoorde dan bekende namen als OxiClean. Vintage tafellakens en oude lakens knappen juist spectaculair op van een lange, milde weekbeurt in Restoration, een simpel poeder met alleen zuurstofbleek en soda. Voor hardnekkige vet- en olievlekken (pizza, olie, boter) blijkt de vloeibare wasmiddelvariant Tide Ultra Oxi Boost de beste reddingsboei, zeker als je ermee voorbehandelt of wekenlaat.[

Kun je ze alle zes in Nederland kopen?