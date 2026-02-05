Chef de mission Verheijen niet bevreesd voor ICE-protest Milaan

MILAAN (ANP) - Carl Verheijen, chef de mission van de Nederlandse sportploeg bij de komende Olympische Spelen, is niet bevreesd voor het aangekondigde protest in Milaan tegen de immigratiedienst ICE. Voor vrijdag, wanneer de openingsceremonie in stadion San Siro is, staat een manifestatie tegen de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE in de Italiaanse stad gepland.

"Afgelopen zaterdag was er ook zo'n protest en toen hebben we er niets van meegekregen. Ik begrijp dat Italianen wel vaker de straat opgaan om te protesteren", vertelde Verheijen donderdag in de buurt van het olympisch dorp.

Agenten van ICE maken tijdens de Spelen deel uit van de beveiliging van de Amerikaanse vicepresident JD Vance en zullen in Italië ook ander werk doen, wat in Italië ophef heeft veroorzaakt. De dienst was recent betrokken bij een fatale schietpartij in Minneapolis. Italië heeft gezegd dat ICE binnen Amerikaanse diplomatieke zones moet blijven.

Bij het protest van zaterdag waren duizenden mensen in Milaan aanwezig.