ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chef de mission Verheijen niet bevreesd voor ICE-protest Milaan

Sport
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 18:05
anp050226208 1
MILAAN (ANP) - Carl Verheijen, chef de mission van de Nederlandse sportploeg bij de komende Olympische Spelen, is niet bevreesd voor het aangekondigde protest in Milaan tegen de immigratiedienst ICE. Voor vrijdag, wanneer de openingsceremonie in stadion San Siro is, staat een manifestatie tegen de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE in de Italiaanse stad gepland.
"Afgelopen zaterdag was er ook zo'n protest en toen hebben we er niets van meegekregen. Ik begrijp dat Italianen wel vaker de straat opgaan om te protesteren", vertelde Verheijen donderdag in de buurt van het olympisch dorp.
Agenten van ICE maken tijdens de Spelen deel uit van de beveiliging van de Amerikaanse vicepresident JD Vance en zullen in Italië ook ander werk doen, wat in Italië ophef heeft veroorzaakt. De dienst was recent betrokken bij een fatale schietpartij in Minneapolis. Italië heeft gezegd dat ICE binnen Amerikaanse diplomatieke zones moet blijven.
Bij het protest van zaterdag waren duizenden mensen in Milaan aanwezig.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

183390770_m

De Russische elite wil een alternatief voor Poetin – maar durft niet

ANP-548344414

Totale ineenstorting: terugleveren levert zonnepanelenbezitter vanaf 2027 nog maar 50 cent per maand op

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

speelzand_speelgoed

Er zit asbest in veel speelzand voor kinderen en de overheid gaat niks doen

gandr-collage

De foto van Andrew en Virginia Giuffre is echt, zegt Maxwell

Loading