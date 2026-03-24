Nibud: overheid moet nu nadenken over steun voor huishoudens

UTRECHT (ANP) - Voorlichtingsinstituut Nibud roept de overheid op om "op tijd na te denken" over gerichte maatregelen om huishoudens te ondersteunen. Daarmee kan voorkomen worden dat de mensen die het minst te besteden hebben in de knel komen, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

"In tegenstelling tot de vorige energiecrisis kunnen we problemen al van verre zien aankomen en dat geeft de gelegenheid om dit voor te zijn en ondersteuning te bieden waar dit het hardst nodig is", aldus het Nibud.

De instantie wijst erop dat de gestegen olie- en gasprijzen nu vooral bij de benzinepomp merkbaar zijn. "Als de oorlog aanhoudt, blijft de aanvoer van grondstoffen een probleem. Dat heeft op langere termijn ook effect op de energierekening en de prijzen voor boodschappen", waarschuwt het instituut.

In de Tweede Kamer drongen veel partijen aan op maatregelen om de stijgende prijzen van energie en brandstof te dempen. Woensdag vindt een debat plaats over de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten.