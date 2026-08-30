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Slachtoffers dodelijke aanrijding Markerwaarddijk 17 en 19 jaar

Samenleving
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 16:04
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LELYSTAD (ANP) - De drie mensen die zaterdagavond laat om het leven kwamen door een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn jongemannen van 17 en 19 jaar. Twee van 17 jaar komen uit Oisterwijk en uit Groesbeek, de 19-jarige uit Delft, maakte de politie zondagmiddag bekend. Vijf anderen raakten gewond.
Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren drie voertuigen betrokken, waarvan er een op de kop belandde. Het lijkt erop dat twee auto's op elkaar zijn gebotst. Hoe de derde auto betrokken raakte en wat er verder precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.
In verband met de dodelijke aanrijding was de Markerwaarddijk (N307) in de nacht van zaterdag op zondag lange tijd gesloten.
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