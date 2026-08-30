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IJslandse premier: kabinet legt zich neer bij referendumuitslag

Samenleving
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 15:54
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REYKJAVIK (ANP) - De IJslandse regering zal zoals beloofd de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet hervatten. Dat zei premier Kristrún Frostadóttir tijdens een persconferentie over de uitslag van het referendum dat zaterdag gehouden werd over die vraag. Met een nipte meerderheid werd het hervatten van de gesprekken verworpen, zo werd zondag bekend.
"Deze discussie is extreem behulpzaam geweest voor IJsland", aldus de premier. "We zullen de uitslag respecteren." Maar, voegt ze eraan toe, "het belangrijkste is dat we als land sterker uit dit referendum zijn gekomen". De minister van Buitenlandse Zaken, Thorgerdur Gunnarsdóttir, onderschrijft dat gevoel: "De opkomst van 80 procent laat zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest."
Het komt er volgens Frostadóttir nu op aan de komende tijd de uiteenlopende zienswijzen op EU-lidmaatschap goed mee te wegen. Met de parlementaire commissie Buitenlandse Zaken zal worden besproken wat moet gebeuren met het opgeschorte toetredingsverzoek.
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