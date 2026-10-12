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Slachtoffers door explosie in noorden van Israël

Samenleving
door anp
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TEL AVIV (ANP) - Door een explosie in het noorden van Israël, niet ver van de Libanese grens, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens Israëlische media gaat het om twintig gewonden, onder wie kinderen.
Onder de slachtoffers zouden leerlingen van een middelbare school zijn, schrijft Haaretz. Volgens Israëlische media werd de explosie vermoedelijk veroorzaakt door niet eerder ontplofte munitie.
Soldaten van het Israëlische leger zijn ter plaatse. Ook zijn er legerhelikopters naar het gebied gestuurd.
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