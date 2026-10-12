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Kapperszaak Vlaardingen komende weken dicht na nieuwe explosie

Samenleving
door anp
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VLAARDINGEN (ANP) - Een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen moet in elk geval de komende twee weken dichtblijven. Zondagavond laat was daar een explosie. Het gebouw was vorig jaar meerdere keren beschadigd.
Burgemeester Frederik Zevenbergen zegt dat hij het besluit heeft genomen om de veiligheid van "omwonenden, ondernemers en bezoekers" te beschermen en om nieuwe incidenten te voorkomen.
In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker zulke incidenten bij kapperszaken. Regionale media spreken over een 'kappersoorlog' in de Zuid-Hollandse gemeente. In mei en augustus waren er explosies bij een kapperszaak aan het Liesveld, niet ver van de Westhavenkade. Diezelfde salon was eind vorig jaar twee keer besmeurd met witte verf. In augustus besloot de burgemeester om die zaak voor meerdere weken te sluiten.
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