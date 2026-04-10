Steeds meer jongeren ingezet als drugsuithaler

DEN HAAG (ANP) - Het aantal minderjarige drugsuithalers is de afgelopen jaren sterk gestegen. Waar in 2020 nog 1 procent van de aangehouden uithalers minderjarig was, lag dat aandeel vorig jaar op ruim 22 procent. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek van de Zeehavenpolitie.

Een uithaler is iemand die illegale drugs uit containers in havens haalt. Ze werken doorgaans voor criminele organisaties en proberen de drugs van haventerreinen te smokkelen.

Sinds 2020 werden er jaarlijks honderden drugsuithalers aangehouden. Vorig jaar werden van januari tot oktober 83 uithalers opgepakt. Deze daling is mogelijk te verklaren door maatregelen in de Rotterdamse haven, zoals strengere beveiliging en extra cameratoezicht. In Belgische havens werden juist vaker Nederlandse uithalers aangetroffen. Zo was de helft van de 166 uithalers die in de eerste helft van 2025 in Antwerpen werden aangehouden, afkomstig uit Nederland.

Kwetsbare situaties

Sinds een wetswijziging die in 2022 inging, kunnen uithalers zwaarder worden gestraft. Volgens deskundigen kan dit ertoe leiden dat criminele organisaties vaker jongeren inzetten, omdat zij vaker lagere straffen krijgen. Uithalers zijn dan ook gemiddeld jonger dan andere drugsverdachten.

Daarnaast laat het onderzoek zien dat drugsuithalers vaker uit kwetsbare situaties komen, zoals eenoudergezinnen of buurten met relatief veel criminaliteit. Vooral jongeren onder de 23 jaar lopen een groter risico om uithaler te worden, zeker als zij eerder in beeld waren bij justitie, schulden hebben of voortijdig met school zijn gestopt.