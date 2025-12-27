Duitse wijnbouwers kampen met grote crisis, waarschuwt branche

Duitse wijnbouwers kampen met hun grootste crisis in decennia. Dat komt omdat de prijs die ze krijgen bij de verkoop van de wijn niet meer opweegt tegen de productiekosten, staat in een rapport van de Duitse belangenorganisatie voor de landbouw DBV.

In het rapport wordt de economische situatie als "dramatisch" omschreven. De prijzen die wijnbouwers krijgen komen neer op 0,40 tot 0,60 euro per liter, ruim onder de productiekosten van ongeveer 1,20 euro per liter.

Met 7,3 miljoen hectoliter was de wijnoogst van 2025 ook de laagste sinds 2010. In grote wijnregio's als Rheinhessen, Palts en Baden-Württemberg zijn de volumes tot 20 procent afgenomen.

"Vanwege de slechte marktsituatie verwachten we een aanzienlijk verlies aan wijnbouwareaal", wordt ook opgemerkt. Seizoensarbeiders zijn steeds moeilijker te vinden, en de loonkosten overstijgen in veel bedrijven de haalbare inkomsten. Wijngaarden op steile hellingen worden hier bijzonder door getroffen, aangezien de teelt in deze gebieden moeilijk te mechaniseren is.