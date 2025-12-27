ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse wijnbouwers kampen met grote crisis, waarschuwt branche

Economie
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 15:04
bijgewerkt om zaterdag, 27 december 2025 om 15:31
anp271225074 1
Duitse wijnbouwers kampen met hun grootste crisis in decennia. Dat komt omdat de prijs die ze krijgen bij de verkoop van de wijn niet meer opweegt tegen de productiekosten, staat in een rapport van de Duitse belangenorganisatie voor de landbouw DBV.
In het rapport wordt de economische situatie als "dramatisch" omschreven. De prijzen die wijnbouwers krijgen komen neer op 0,40 tot 0,60 euro per liter, ruim onder de productiekosten van ongeveer 1,20 euro per liter.
Met 7,3 miljoen hectoliter was de wijnoogst van 2025 ook de laagste sinds 2010. In grote wijnregio's als Rheinhessen, Palts en Baden-Württemberg zijn de volumes tot 20 procent afgenomen.
"Vanwege de slechte marktsituatie verwachten we een aanzienlijk verlies aan wijnbouwareaal", wordt ook opgemerkt. Seizoensarbeiders zijn steeds moeilijker te vinden, en de loonkosten overstijgen in veel bedrijven de haalbare inkomsten. Wijngaarden op steile hellingen worden hier bijzonder door getroffen, aangezien de teelt in deze gebieden moeilijk te mechaniseren is.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

De dubbele nederlaag van Jutta en Jake

607eeea5a8e80b13cd079f0f_Val-d-Isere-resort-main

De grote angst van skigebieden in de Alpen

98214390_m

Hoe deze simpele truc met bakpapier en een vaatwastablet je oven (bijna) vanzelf weer glimmend schoon krijgt

0b226c450798410ac541646c86ec31afd840e5beab817a5d84fa821e7db61981ec84c3b4a3f072a7a2e1899c9fb06c6e1927af751ab2959b1dcebf6b499b34f83d782d640142a97fafc5405487cf41a5bbed0a9a323232a3a46b55603a596ba0c029a819788f8e1b33b2c23e69c9d763

Waarom jij straks geen huis kunt kopen, maar je opa drie heeft

Scherm­afbeelding 2025-12-26 om 08.02.55

Trumps maanbelofte wankelt: Starship explodeert, de tijd tikt door

ANP-538847597

De stille recessie onder zzp'ers: terwijl de economie nog groeit, daalt hun inkomen

Loading