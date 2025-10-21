Sloop van deel Witte Huis begonnen voor bouw balzaal

WASHINGTON (ANP/RTR) - In Washington zijn bouwvakkers maandag begonnen met de sloop van een deel van de East Wing van het Witte Huis. Op een foto die The Washington Post deelt, zijn bulldozers te zien die delen van een witte gevel neerhalen. De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde dat de werkzaamheden zijn begonnen om zijn gewenste balzaal te kunnen bouwen.

Trump had bij de aankondiging van de plannen beloofd dat de bouw van de balzaal "geen inbreuk zou maken op bestaande gebouwen". Het Witte Huis wilde maandag tegenover The Washington Post niet reageren op vragen hierover.

De balzaal gaat volgens Trump 250 miljoen dollar (bijna 215 miljoen euro) kosten. Dat geld komt van de president en sponsoren. "Als het klaar is, zal het mooier zijn dan ooit tevoren", kondigde Trump eerder op Truth Social aan.

De balzaal moet op de plek komen waar nu de East Wing is, een vleugel waar zich onder meer de kantoren van de first lady bevinden. De East Wing werd gebouwd in 1902 en is veertig jaar later grondig gerenoveerd.