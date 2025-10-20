Bontenbal wil in formatie 'niet alleen over links of rechts'

DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal wil "niet alleen over links of alleen over rechts" onderhandelen over een nieuw kabinet. Dat zei hij in Nieuwsuur, waar hij desgevraagd vlot VVD, GroenLinks-PvdA, D66 en JA21 noemde als gewenste samenwerkingspartners in een middenkabinet. "En daar moet u het mee doen", zei hij.

Bontenbal benadrukte wel dat eerst de kiezer aan zet is. "We weten de uitslag nog niet, dus je weet ook echt totaal nog niet welke partijen in aanmerking komen en of het genoeg is", zei hij. Maar hij noemde het rijtje dat hij opsomde licht schertsend "een geweldige combinatie die mij comfort geeft."

De VVD sluit samenwerking met GroenLinks-PvdA vrijwel uit, en ook D66 en JA21 aarzelen openlijk over onderlinge samenwerking. "Ik vind het onverstandig als partijen elkaar nu uitsluiten en rode lijnen neerleggen of breekpunten", zei Bontenbal daarover. Hij herhaalde dat er een "stabiel kabinet" moet komen dat "de rit uitzit" en binnen de grenzen van de rechtsstaat "een aantal grote problemen oplost".