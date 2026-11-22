ANTALYA (ANP) - Op de klimaattop in Antalya is zondag de slotvergadering begonnen, terwijl over de overkoepelende slotverklaring geen overeenstemming is bereikt.

Voorzitter Murat Kurum hamerde enkele besluiten af over kleinere zaken waar landen het wél over eens zijn. Daarna uitten Belarus en Rusland hun ongenoegen over de geblokkeerde benoeming van een functionaris uit Belarus in een van de VN-klimaatprogramma's.

Het grote struikelblok is echter de overkoepelende slotverklaring. De EU heeft vooraf al duidelijk gemaakt niet akkoord te gaan met de versie die nu op tafel ligt. Daarmee dreigt de top uit te draaien op een mislukking.