Sloveense regering wil NAVO-referenda terugdraaien

LJUBLJANA (ANP) - De Sloveense regering wil af van de voorgenomen referenda over het NAVO-lidmaatschap en het bijbehorende fors hogere defensiebudget. Het parlement moet dat laatste referendum terugdraaien, vindt premier Robert Golob volgens persbureau STA. Dan kan het andere ook van tafel.

Tot ontzetting van de premier hielpen zijn coalitiegenoten een raadgevend referendum over de verhoging van de defensie-uitgaven vorige week aan een meerderheid. Die budgetverhoging is afgesproken tijdens de NAVO-top in Den Haag. Dan moet Slovenië meteen ook maar stemmen of het nog wel in de NAVO wil blijven, vond Golob, en kondigde ook daarover een referendum aan.

Maar na dagenlang overleg met geleerden en politieke leiders van coalitie en oppositie, mikt de regering volgens STA nu op het schrappen van beide referenda. Golobs partij heeft een voorstel ingediend om het al afgesproken referendum over het defensiebudget te annuleren. De premier zei vrijdag daarvoor veel steun te hebben geproefd.