Zorgen in Europese wijnindustrie over uitsluiting in handelsdeal

PARIJS (ANP/RTR) - Europese wijnen gaan mogelijk niet profiteren van een voorkeursbehandeling in een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dat stelt de belangrijkste lobbygroep van de Europese wijnindustrie, die zich zorgen maakt en wil dat Brussel de belangen van wijnproducenten behartigt.

"We maken ons grote zorgen over de mogelijke uitsluiting van wijn van de lijst met gevoelige goederen in het handelspakket", zegt Marzia Varvaglione van wijnproducentengroep CEEV.

De VS zijn een belangrijke exportmarkt voor wijnen zoals de Franse Bordeaux en de Italiaanse Chianti. Bij de aankondiging van de Amerikaanse importheffingen van 20 procent in april, die later werden uitgesteld, vreesde de branche al dat de verkopen in de VS hard geraakt zouden worden.

De wijnindustrie pleit al langer voor een aanpak waarbij wederzijdse tarieven worden opgeheven, om de handel in alcohol tussen de VS en de EU te bevorderen.