Opening academisch jaar bij UvA gestopt na protest

AMSTERDAM (ANP) - De opening van het academische jaar bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) is maandag gestopt na een pro-Palestijns protest in de zaal. De demonstranten bleven scanderen. Mensen verlieten de bijeenkomst in de Oude Lutherse kerk aan het Singel in het centrum van Amsterdam. Het verdere programma ging niet door.

Na de openingstoespraak van rector magnificus en waarnemend bestuursvoorzitter Peter-Paul Verbeek nam een toeschouwer het woord. "We zijn al 695 dagen getuige van een genocide", riep de man. Hij wees op dertien samenwerkingsverbanden van de Amsterdamse universiteit met instellingen in Israël. Anderen scandeerden teksten als "Free, Free Palestine" ("vrij, vrij Palestina") en "From the river to the sea, end Dutch complicity" ("van de rivier tot de zee, stop Nederlandse medeplichtigheid").

Dat leidde tot tumult in de zaal. Een toeschouwer riep naar de demonstranten "hé, hou er nou eens een keer mee op, dit is de opening van het academische jaar, jongens. Kunnen jullie nou een keer ophouden met dat geschreeuw?", even later gevolgd door "Het was genoehoeg, we hebben je gehoord".

Annuleren

Na bijna tien minuten deelde een spreker van de universiteit mee: "Wij moeten helaas het programma annuleren, want het is niet mogelijk hiermee door te gaan. Ik nodig u, behalve deze mensen, uit voor de borrel in het Maagdenhuis."

De groep Amsterdam Encampment zegt verantwoordelijk te zijn voor de protestactie. De activisten eisen dat de universiteit de banden verbreekt met instellingen in Israël vanwege de oorlog in de Gazastrook. De UvA kondigde in juni aan dat ze voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aangaat met Israëlische organisaties via een Europees onderzoeksprogramma. Daarnaast onderzoekt ze of een uitwisseling met de Tel Aviv University door kan gaan. Individuele samenwerkingen tussen Amsterdamse en Israëlische wetenschappers blijven wel mogelijk.