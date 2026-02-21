Russische inlichtingendienst noemt Telegram veiligheidsrisico

MOSKOU (ANP/DPA) - Het in Rusland erg populaire sociale medium Telegram is door de binnenlandse veiligheidsdienst FSB als een veiligheidsrisico bestempeld. De FSB claimt dat buitenlandse inlichtingendiensten, inclusief die van Oekraïne, snel verstuurde berichten via Telegram kunnen zien en gebruiken voor onder meer militaire doeleinden. Dit is een gevaar voor Russische militairen.

De waarschuwing van de FSB is een herhaling van eerdere beschuldigingen aan het adres van Telegram, onder meer van de minister van Digitale Ontwikkeling. Telegram ontkent in alle toonaarden de juistheid van de aantijgingen.

Het zou gaan om manoeuvres om Telegram uit te schakelen, vreest Telegram. De Russen zouden dan moeten overstappen op een door de staat gecontroleerde berichtenapp, MAX. Die zou alle andere sociale media moeten vervangen. Daarmee zou de staat de burgers willen controleren en beïnvloeden.

Het Kremlin heeft zich niet uitgelaten over een eventueel verbod van Telegram.