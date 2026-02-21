Zo kwam de iconische foto van Andrew tot stand





De wereldpers wachtte al uren bij het politiebureau in Aylsham toen Reuters-fotograaf Phil Noble hoorde dat de auto’s die Andrew zouden ophalen eindelijk waren gearriveerd. Hij was net naar zijn hotel vertrokken, draaide meteen om en kwam precies op tijd terug om een paar snelle shots van de Range Rover te maken waarin de uitgeputte prins na elf uur verhoor werd weggevoerd.

Van de zes foto’s die hij in seconden wist te schieten, bleek er maar één écht raak. Op twee van de foto’s was niets te zien, twee andere toonden alleen rechercheurs en de vijfde was wazig. De zesde bleek in de roos te zijn geweest, al had Andrew rode oogjes. ‘Bij het fotograferen van auto’s draait het meer om geluk dan om vaardigheid,’ zo liet hij Reuters relativerend weten.