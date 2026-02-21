ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zo kwam de iconische foto van Andrew tot stand

Beroemd
door Ans Vink
zaterdag, 21 februari 2026 om 6:06
Scherm­afbeelding 2026-02-21 om 06.09.46

De wereldpers wachtte al uren bij het politiebureau in Aylsham toen Reuters-fotograaf Phil Noble hoorde dat de auto’s die Andrew zouden ophalen eindelijk waren gearriveerd. Hij was net naar zijn hotel vertrokken, draaide meteen om en kwam precies op tijd terug om een paar snelle shots van de Range Rover te maken waarin de uitgeputte prins na elf uur verhoor werd weggevoerd.
IMG_3294
Van de zes foto’s die hij in seconden wist te schieten, bleek er maar één écht raak. Op twee van de foto’s was niets te zien, twee andere toonden alleen rechercheurs en de vijfde was wazig. De zesde bleek in de roos te zijn geweest, al had Andrew rode oogjes. ‘Bij het fotograferen van auto’s draait het meer om geluk dan om vaardigheid,’ zo liet hij Reuters relativerend weten.
Andrew Mountbatten-Windsor duidelijk zichtbaar achter het raam, met rode ogen, op zijn 66ste verjaardag – een beeld dat Noble zelf later als ‘meer geluk dan wijsheid’ typeerde en dat in no-time de wereld rondging.​

Lees ook

Onderzoek in voormalige woning ex-prins Andrew voortgezetOnderzoek in voormalige woning ex-prins Andrew voortgezet
Waar wacht de politie op? Britten willen actie na nieuwe Epstein-onthullingenWaar wacht de politie op? Britten willen actie na nieuwe Epstein-onthullingen
Het net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham PalaceHet net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham Palace
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

ANP-429334819

Zoveel heeft Caroline van der Plas Nederland gekost

anp200226219 1

Melle van 't Wout vervangt De Laat in finale olympische aflossing

Scherm­afbeelding 2026-02-20 om 07.52.55

Giraffe en struisvogel gaan een epische staarwedstrijd aan in de dierentuin van Memphis

168351604_m

Frozen shoulder: waarom treft het vrouwen vaker – en wat is het

Loading