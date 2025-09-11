Van de Zandschulp hoopt met tenniscoach Sluiter rust te vinden

GRONINGEN (ANP) - Botic van de Zandschulp is ervan overtuigd dat zijn beste jaren nog moeten komen. De 29-jarige tennisser hoopt met zijn nieuwe coach Raemon Sluiter de nodige "rust" en "stabiliteit" te vinden. Ze gaan 22 weken per jaar met elkaar op reis. "Ik wil constanter zijn. Meer vastigheid krijgen. Dat heb ik nodig", zei Van de Zandschulp in Groningen. "Ik denk dat Sluiter me daarbij kan helpen."

Van de Zandschulp wist de afgelopen jaren de verwachtingen lang niet altijd waar te maken. Door zijn wisselvallige prestaties viel hij terug op de wereldranglijst. Als de huidige nummer 82 van de wereld begint Van de Zandschulp aan de Davis Cup-ontmoeting met Argentinië in Martiniplaza, waar wordt gespeeld om een plek in de finales. "Als ik rust in mijn hoofd heb, presteer ik op mijn best", legde Van de Zandschulp uit.

Van de Zandschulp denkt dat hij nog veel beter kan presteren dan hij tot dusver heeft laten zien. "Ik geloof dat er meer in zit dan ik tijdens mijn pieken heb laten zien", aldus Van de Zandschulp. "Ik doe nu elke week mijn ding. Dan komt het wel. Daar moet je in vertrouwen."