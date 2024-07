Sluizen dicht en advies om niet te varen op Vecht na hevige regen

ALMELO (ANP) - Het Waterschap Vechtstromen heeft het advies gegeven voorlopig niet te varen op de Vecht. Na de hevige regenval van zondag in vooral het oosten van het land voert de rivier zoveel water af, dat de hoge snelheid van de stroming kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Het waterschap heeft ook de sluizen in de Vecht tussen De Haandrik (gemeente Hardenberg) en Ommen gesloten. "Door de hoge waterstanden kan de veiligheid bij het schutten niet worden gegarandeerd", aldus een woordvoerster van Vechtstromen, dat een gebied van 225.000 hectare in de provincies Drenthe, Overijssel en een klein deel van Gelderland beheert.

"Het is natuurlijk jammer dat er niet gevaren kan worden nu we eindelijk lekker weer hebben. Maar het is nu op sommige plekken te gevaarlijk. Met een gemiddeld bootje kan je nu niet varen op de rivier", aldus de woordvoerster. "Het waterpeil moet eerst dalen en de snelheid van de waterafvoer moet zakken voordat dit weer kan."