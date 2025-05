Smokey Robinson (85) aangeklaagd voor wangedrag

LOS ANGELES (ANP) - Vier voormalige medewerkers hebben Smokey Robinson aangeklaagd. Ze beschuldigen de 85-jarige zanger en muziekproducent van wangedrag, melden Amerikaanse media.

De beschuldigingen omvatten seksueel misbruik, mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving, gendergerelateerd geweld en het creëren van een vijandige werkomgeving. Naast Robinson wordt ook zijn vrouw Frances genoemd. Het is niet duidelijk waarvan zij wordt beschuldigd.

De advocaten van de vermeende slachtoffers komen dinsdagmiddag (lokale tijd) in Los Angeles met meer informatie.

Het nieuws komt vlak nadat Robinson zijn nieuwste album uitbracht. Hij had niet alleen als soloartiest succes, maar ook als lid van de groep The Miracles. Daarnaast componeerde en produceerde Robinson ook liedjes voor verschillende Motown-artiesten zoals Marvin Gaye, The Temptations en Michael Jackson.