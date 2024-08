DEN HAAG (ANP) - Het blauwtongvirus is inmiddels op 3807 plekken in Nederland vastgesteld. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Sinds de laatste melding afgelopen maandag zijn er 898 getroffen locaties bij gekomen. Dat is de snelste stijging in een halve week sinds het virus vorige maand weer in Nederland opdook.