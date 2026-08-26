Snelwegen vaker op slot: Rijkswaterstaat kan onderhoud portalen niet aan

Snelwegen zullen vaker dicht moeten, omdat zogeheten portalen boven de weg niet veilig meer zijn. Rijkswaterstaat beheert duizenden van dergelijke witte bogen, maar aannemers hebben bij lange na niet genoeg capaciteit ze te onderhouden of te renoveren, aldus De Telegraaf.

"Portalen moeten eens in de 25 jaar geconserveerd worden. We hebben een grote uitdaging om dat allemaal te doen", zegt een Rijkswaterstaat-woordvoerder, die erkent dat dat nu simpelweg niet haalbaar is. "Als het onveilig wordt en we niet op tijd kunnen conserveren, moet een portaal weg."

Komende week gaat snelweg A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht, omdat een onveilig portaal moet worden weggetakeld. Het roestende, acht ton zware object zou uiteindelijk kunnen omvallen, met alle gevolgen van dien.

Tegelijk zijn de portalen cruciaal voor de doorstroming van het verkeer. Er hangen bijvoorbeeld matrixborden en camera's aan. Zonder die apparatuur kunnen spitsstroken niet open, wat betekent dat de overlast niet beperkt blijft tot één nacht.