ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Snelwegen vaker op slot: Rijkswaterstaat kan onderhoud portalen niet aan

Samenleving
door Ans Vink
woensdag, 26 augustus 2026 om 6:33
ANP-488299743
Snelwegen zullen vaker dicht moeten, omdat zogeheten portalen boven de weg niet veilig meer zijn. Rijkswaterstaat beheert duizenden van dergelijke witte bogen, maar aannemers hebben bij lange na niet genoeg capaciteit ze te onderhouden of te renoveren, aldus De Telegraaf.
"Portalen moeten eens in de 25 jaar geconserveerd worden. We hebben een grote uitdaging om dat allemaal te doen", zegt een Rijkswaterstaat-woordvoerder, die erkent dat dat nu simpelweg niet haalbaar is. "Als het onveilig wordt en we niet op tijd kunnen conserveren, moet een portaal weg."
Komende week gaat snelweg A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht, omdat een onveilig portaal moet worden weggetakeld. Het roestende, acht ton zware object zou uiteindelijk kunnen omvallen, met alle gevolgen van dien.
Tegelijk zijn de portalen cruciaal voor de doorstroming van het verkeer. Er hangen bijvoorbeeld matrixborden en camera's aan. Zonder die apparatuur kunnen spitsstroken niet open, wat betekent dat de overlast niet beperkt blijft tot één nacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

image-optimizer

B&B vol liefde-kandidaat Fred Ros in 2004 geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk: “Denk jij wel eens bij jezelf: wat ben ik een aansteller?”

0b226c450798410ac541646c86ec31afd840e5beab817a5d84fa821e7db61981ec84c3b4a3f072a7a2e1899c9fb06c6e0aeb9e90a187c897350804420559ee1d9a772d4fe15c403d42d67c5ad9e7fec97640380e2040b9066ac04022e6f18e493d69fcf2d0317c29db66fb8a849d2bb0

Canada dreigt de stroom naar Amerika af te sluiten

235801325_m

Als de wereld vergaat, is dit volgens wetenschappers de veiligste plek op aarde

shutterstock_2053534229

Zo moet je brood dus níet invriezen: acht fouten die de meesten van ons maken

wereldkaart-aandelenmarkt-2025

De wereldwijde aandelenmarkt is $158 biljoen waard – en bijna de helft ligt in één land

133384489_m

Fris laagje verf of stucbeurt voor Funda? Verkoopstylist waarschuwt voor 'woonblindheid'

Loading