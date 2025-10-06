Zweedse koranverbrander deels vrijgesproken

STOCKHOLM (ANP/RTR) - Een Zweedse rechtbank heeft de rechtsextremist Rasmus Paludan, bekend om het verbranden van korans, deels vrijgesproken van haatmisdrijven tegen moslims in 2022. Zijn gevangenisstraf van vier maanden is nu opgeschort.

Paludan werd vorig jaar veroordeeld wegens de uitspraken die hij deed tijdens het verbranden van korans. Hij is vrijgesproken van een van de twee aanklachten tegen hem. Volgens de rechtbank had Paludan in april 2022 de islam en niet moslims bekritiseerd. Hij blijft schuldig aan een tweede aanklacht, aanzetting tot geweld tegen een etnische groep.

In 2022 vonden in Zweden en Denemarken een reeks anti-islamprotesten plaats waarbij korans werden verbrand of beschadigd. Die acties leidden tot woede onder moslims wereldwijd.