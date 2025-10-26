Soedanese RSF claimt inname legerbasis Al-Fashir

AL-FASHIR (ANP/RTR) - De Soedanese paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) claimt het hoofdkwartier van het leger in de westelijke stad Al-Fashir te hebben ingenomen. Al-Fashir is het laatste bolwerk in de regio Darfur dat het regeringsleger nog in handen heeft. De krijgsmacht heeft het verlies van de basis nog niet bevestigd.

De RSF belegert Al-Fashir al zo'n anderhalf jaar. De groep voert regelmatig droneaanvallen uit op de stad, waar nog zo'n 250.000 burgers vastzitten. Zij hebben geen toegang tot humanitaire hulp en volgens hulporganisaties dreigen duizenden kinderen te sterven van de honger.

De inname van Al-Fashir zou een belangrijke strategische nederlaag zijn voor het leger. De krijgsmacht boekte eerder wel overwinningen in Khartoem en de regio daaromheen, maar Darfur is vrijwel geheel in handen van de RSF.

De RSF wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen en aanvallen op etnische groepen in Darfur. De Verenigde Staten spreken van genocide.