PowNed en NTR maken geen bezwaar tegen bezuinigingsplannen NPO

HILVERSUM (ANP) - De omroepen PowNed en NTR hebben geen bezwaar gemaakt tegen de aangekondigde bezuinigingsplannen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Dat laten woordvoerders namens deze omroepen weten aan het ANP. Zij reageren daarmee op een uitspraak van Omroep MAX-baas Jan Slagter, die zaterdag in RTL Boulevard zei dat zeven omroepen, waaronder die van hem, bezwaar hebben gemaakt bij de NPO.

PowNed laat weten dat zij juist voor de bezuinigingsplannen van de NPO zijn. "Iedereen zal moeten inleveren. Een hervorming van het bestel is broodnodig om het hoofd te bieden aan de draconische bezuinigingen", klinkt het vanuit de omroep. NTR laat ook weten niet bij de bezwaarmakende omroepen te horen.

KRO-NCRV laat zondag weten in gesprek te zijn met de NPO en dat rechtstreeks te doen. Zij sluiten zich daarmee aan bij AVROTROS, BNNVARA, NOS en VPRO, die zaterdag ook deelden met de NPO te praten over de bezuinigingen, maar de inhoud daarvan niet te delen met de media.