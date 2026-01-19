ECONOMIE
Vaststelling dodental treinongeluk Spanje kan nog uren duren

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 22:33
anp190126207 1
MADRID (ANP/RTR) - Het aantal doden door de treinbotsing in het zuiden van Spanje is opgelopen tot veertig. Ook zijn zo'n veertig mensen gedurende maandag opgegeven als vermist. Meer dan honderd mensen raakten gewond, van wie er zo'n veertig in het ziekenhuis liggen. Volgens het regiobestuur kan het nog zeker 24 uur duren voordat het dodental definitief is vastgesteld. Het is het dodelijkste treinongeluk in het land sinds 2013.
Volgens regiopresident Juan Manuel Moreno is het vanwege de plek van het ongeluk lastig voor reddingswerkers en hulpdiensten om bij beknelde personen te komen. Het materieel dat nodig is om hen te bevrijden, moet worden aangevoerd via een enkelbaansweg, waardoor het ook voor ambulances moeilijk is de locatie te bereiken.
Op beelden van een politiedrone was te zien hoe een van de treinen door de crash in tweeën is gesplitst, waarbij de locomotief flink in de kreukels ligt. De treinen vervoerden in totaal 527 passagiers.
