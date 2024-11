Soldaat van Libanese leger omgekomen door Israëlische aanval

TYRE (ANP/RTR/DPA) - Een soldaat van het Libanese leger is omgekomen door een Israëlische aanval op een militair commandocentrum bij de stad Tyre, in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese leger. Achttien mensen raakten gewond, van wie sommigen er ernstig aan toe zijn. Ook de legerpost raakte zwaar beschadigd.

Het Libanese leger is niet verwikkeld in een strijd met Israël, maar bevindt zich in het zuiden van het land midden in de gevechten tussen Israël en de groepering Hezbollah. Er zijn de voorbije maanden al meerdere Libanese soldaten omgekomen. Israël heeft nog niet gereageerd op de aanval bij Tyre.

In Israël zelf klinkt op zondagochtend op meerdere plekken het luchtalarm. Volgens het Israëlische leger heeft Hezbollah in de ochtend "negentig tot honderd" raketten afgeschoten, met name op het noorden maar ook op het centrum van Israël.

Hezbollah claimt zelf dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd. Daarbij zou het de marinebasis van Asjdod, in het zuiden van Israël geraakt hebben, en een "militair doel" in Tel Aviv. Het Israëlische leger zegt die twee aanvallen niet te hebben waargenomen.