Sinner en Alcaraz in voorbereiding op Australian Open naar Seoul

SEOUL (ANP/AFP) - Jannik Sinner en Carlos Alcaraz spelen in aanloop naar de Australian Open een demonstratiewedstrijd. De Italiaan en de Spanjaard nemen het op 10 januari in de buurt van Seoul in Zuid-Korea tegen elkaar op in de 'Hyundai Card Super Match'. "Voor tennisfans uit eigen land is dit de eerste kans om de twee hoogstgeplaatste spelers tegen elkaar te zien strijden", melden de organisatoren maandag.

Sinner won zondag het masterstoernooi van Parijs en nam daarmee de eerste plaats op de wereldranglijst weer over van Alcaraz, die tien van de tot dusverre vijftien ontmoetingen met Sinner won. Sinner verdedigt op de Australian Open zijn titel. Het grandslamtoernooi begint op 18 januari.