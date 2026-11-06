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Sovjet Ereveld vrijdagmiddag weer open voor publiek

Samenleving
door anp
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LEUSDEN (ANP) - Het Sovjet Ereveld in Leusden gaat vrijdag weer open. Vanaf 12.00 uur is het publiek weer welkom, laat directeur Remco Reiding weten. Zaterdag werd het oorlogsmonument beklad met rode en zwarte verf en was het tijdelijk voor publiek gesloten.
Op de obelisk en de gedenkmuur waren teksten aangebracht als 'Fuck Refugees', 'Not against Russians but against commies' en 'Dutch government = commies'. Zondagochtend vroeg is begonnen met het weghalen van de bekladdingen. Reiding zei toen dat vooral de zwarte verf moeilijk te verwijderen is en sloot niet uit dat enige schade blijvend kon zijn.
Op de begraafplaats tussen Leusden en Amersfoort liggen 865 oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit de voormalige Sovjet-Unie. In juli werden ook al 150 graven besmeurd met rode verf.
Woensdagavond besloot de Amersfoortse gemeenteraad dat de huidige beveiliging van het ereveld onderzocht moet worden. Volgens het college was een aantal beveiligingscamera's tijdens de vernielingen wegens blikseminslag buiten werking.
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